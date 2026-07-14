Dilemma Pulisic | il Milan vuole blindarlo lui tentenna e mette il rinnovo in stand-by

Il Milan sta cercando di rinnovare il contratto di un suo giocatore chiave, ma l’interessato non ha ancora deciso di firmare. Il club ha manifestato l’intenzione di prolungare l’accordo, mentre il giocatore ha messo in stand-by le trattative. Dopo una stagione difficile, la società ha avviato cambiamenti sia nella dirigenza sia nel mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. La situazione contrattuale rimane in sospeso, senza comunicazioni ufficiali sui tempi di risoluzione.

Un nuovo Milan sta prendendo forma. Dopo una stagione deludente Gerry Cardinale ha deciso di stravolgere il Diavolo: prima rivoluzionando la parte dirigenziale, ora quella di campo sul mercato. Scelto Ruben Amorim e acquistati Gonçalo Ramos e Mario Gila, la sensazione è che la metamorfosi del Milan sia appena cominciata: altri giocatori arriveranno, alcuni partiranno. In questa casella, nell'idea di Cardinale, non rientra Christian Pulisic. Gerry vorrebbe confermarlo: capitano della nazionale statunitense, Capitan America oltre che un giocatore decisivo in Serie A sarebbe anche un simbolo., Per questo Cardinale avrebbe già fatto sapere al calciatore di essere pronto a blindarlo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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