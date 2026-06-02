Prima dei Mondiali, Christian Pulisic aveva segnato il suo primo gol con gli Stati Uniti. Dopo la pausa per il torneo, il club sta negoziando il rinnovo del contratto con l’attaccante. Il proprietario del team ha manifestato l’intenzione di trattenere il giocatore, che ha già attirato l’attenzione di altri club europei. Le trattative sono in corso e non sono stati resi noti i dettagli economici.

Il Milan del futuro ha bisogno di certezze e, nonostante le profonde turbolenze societarie, la proprietà ha già individuato la prima pietra angolare da cui far ripartire il progetto sportivo. Si tratta di Christian Pulisic. L'esterno statunitense è reduce da un'annata a due facce. Una prima parte di stagione devastante (10 gol e 2 assist nelle prime 15 apparizioni) e una seconda frazione specchio della crisi rossonera, culminata con lo zero nella casella dei gol fatti in 19 partite e il conseguente fallimento dell'obiettivo Champions League. Per ritrovare lo smalto dei giorni migliori, Capitan America è tornato nella sua patria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, dopo i Mondiali trattativa per il rinnovo di Pulisic: Cardinale vuole trattenerlo

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