Un rinnovo contrattuale di un giocatore del Milan è attualmente in sospeso. L'indiscrezione proviene da fonti americane e riguarda il prolungamento con un centrocampista. Negli ultimi giorni, l'attenzione non si è concentrata solo su trasferimenti di giocatori, ma anche su questioni legate ai contratti. La trattativa sembra essere in fase di stallo e non ci sono ancora annunci ufficiali. La situazione resta da monitorare nei prossimi giorni.

In queste ultime settimane non ci sono solo acquisti o cessioni in casa Milan, l'estate si gioca anche su un tavolo altrettanto importante: quello di rinnovi contrattuali. Con la pianificazione a lungo termine ormai entrata nel vivo, la dirigenza rossonera ha stabilito ufficialmente le proprie linee guida e, in cima alla lista delle urgenze del club di via Aldo Rossi, c'è un nome che mette d'accordo tutti: quello di Christian Pulisic. Milan, si complica il rinnovo di Pulisic?. Per il proprietario Gerry Cardinale e per Amorim, l'attaccante statunitense è considerato un pilastro. Nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno 2027, il Milan vuole giocare d'anticipo per evitare dei tormentoni di mercato che potrebbero rovinare l'ambiente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, rinnovo di Pulisic in stand-by: ecco l'indiscrezione dall'America

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