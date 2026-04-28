Raccolta differenziata a Trento ecco i primi distributori automatici di sacchetti

Da trentotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento, Dolomiti Ambiente ha installato tre nuovi distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata, rendendo più semplice e autonoma la gestione dei rifiuti. I distributori sono stati messi in funzione e sono accessibili in qualsiasi momento della giornata. La mossa mira a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata, offrendo un servizio più pratico e immediato.

A Trento Dolomiti Ambiente ha installato e reso operativi tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata, progettati per offrire un servizio più comodo e accessibile in autonomia in qualsiasi momento della giornata. Le nuove postazioni consentono infatti di ritirare i.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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