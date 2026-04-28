Raccolta differenziata a Trento ecco i primi distributori automatici di sacchetti

A Trento, Dolomiti Ambiente ha installato tre nuovi distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata, rendendo più semplice e autonoma la gestione dei rifiuti. I distributori sono stati messi in funzione e sono accessibili in qualsiasi momento della giornata. La mossa mira a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata, offrendo un servizio più pratico e immediato.

A Trento Dolomiti Ambiente ha installato e reso operativi tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata, progettati per offrire un servizio più comodo e accessibile in autonomia in qualsiasi momento della giornata. Le nuove postazioni consentono infatti di ritirare i.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate I falsi addetti della Sangalli che tentano di entrare nelle case per consegnare sacchetti e contenitori della raccolta differenziata“Buongiorno, siamo gli addetti della Sangalli e dobbiamo entrare in casa per consegnarvi sacchetti e attrezzature per la raccolta differenziata”. Leggi anche: Raccolta del vetro e dei metalli sospesa: ecco come e quando cambia la raccolta differenziata Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Trento installati i primi tre distributori di sacchetti per la differenziata; Raccolta differenziata, installati a Trento i primi tre distributori di sacchetti; Insieme facciamo la differenza: prendiamoci cura della nostra città; A Trento i distributori di sacchetti per la differenziata. A Trento installati i primi tre distributori di sacchetti per la differenziataInstallati a Trento i primi tre distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata. Attivi 24 ore su 24, sono in Clarina, in via Valnigra tra Povo e Villazzano, in piazzale Rusconi a C ... rainews.it Raccolta differenziata, installati i primi tre distributori di sacchettiDolomiti Ambiente ha già attivato in alcune località le postazioni che consentono agli utenti di ritirare i sacchetti 24 ore su 24, sette giorni su sette. Altre saranno operative nelle prossime settim ... giornaletrentino.it Ultime date disponibili per il ritiro dei secchi della raccolta differenziata In occasione delle ultime due giornate previste dal calendario, si comunica che oltre ai non residenti, potranno recarsi presso il punto di ritiro anche tutti i residenti che non sono riusc - facebook.com facebook Raccolta differenziata in condominio: chi paga se il rifiuto è conferito male x.com