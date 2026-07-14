Dieci lezioni sul giornalismo

Il 22 settembre parte un ciclo di dieci lezioni sulla redazione di un giornale, organizzato dal Post. Le lezioni spiegano come si producono le notizie e come funziona una redazione. È possibile iscriversi fino alla stessa data.

Il 22 settembre inizia un nuovo ciclo di incontri con la redazione del Post, per capire come si fa un giornale e come funzionano le notizie. Ci si può iscrivere fino al 22 settembre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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SCELTE incontra Lucia Goracci: il giornalismo come strumento di verità

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