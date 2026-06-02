Sostegno oltre un posto su dieci resta scoperto a un mese dall’inizio delle lezioni Maggiore criticità per l’Infanzia

Notizia in breve

A un mese dall'inizio delle lezioni, più del 10% dei posti di sostegno nelle scuole non sono ancora stati assegnati. La situazione riguarda soprattutto l'area dell’Infanzia, dove la criticità risulta più elevata. I dati sono stati comunicati dalle autorità scolastiche e indicano che molte classi continuano a operare senza il supporto previsto. La questione riguarda sia le scuole pubbliche sia quelle private, con differenze territoriali evidenti.