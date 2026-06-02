Sostegno oltre un posto su dieci resta scoperto a un mese dall’inizio delle lezioni Maggiore criticità per l’Infanzia
A un mese dall'inizio delle lezioni, più del 10% dei posti di sostegno nelle scuole non sono ancora stati assegnati. La situazione riguarda soprattutto l'area dell’Infanzia, dove la criticità risulta più elevata. I dati sono stati comunicati dalle autorità scolastiche e indicano che molte classi continuano a operare senza il supporto previsto. La questione riguarda sia le scuole pubbliche sia quelle private, con differenze territoriali evidenti.
A un mese dall’avvio delle lezioni, più di un posto di sostegno su dieci risulta ancora non assegnato. È quanto emerge dai dati relativi alla copertura delle cattedre destinate agli alunni con disabilità, elaborate dalla Gilda degli insegnanti a cura di Antonio Antonazzo. La percentuale media nazionale dei posti vacanti dopo il primo mese di attività didattica si attesta all’11,4%, con differenze territoriali contenute ma comunque significative. Contrariamente a quanto avviene per le ore di sostegno assegnate agli studenti, in questo caso le differenze tra le macroaree risultano relativamente ridotte. Il dato più elevato si registra dunque nelle regioni settentrionali, dove oltre un posto di sostegno su otto non risulta ancora assegnato dopo un mese dall’inizio dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
TFA sostegno shock: zero posti alle superiori Cosa sta succedendo davvero!
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