Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, Italo Bocchino e Marco Travaglio hanno avuto un acceso scontro riguardo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a Nicole Minetti. Bocchino ha chiesto a Il Fatto Quotidiano di chiedere scusa, mentre Travaglio ha replicato che Bocchino pretende di dare lezioni di giornalismo, senza specificare da quale cattedra. La discussione si è protratta con toni accesi e senza ulteriori sviluppi.

Scontro acceso a Otto e mezzo (La7) tra Italo Bocchino e Marco Travaglio sul caso della grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nicole Minetti. L'ex parlamentare del Pdl attacca frontalmente il direttore del Fatto Quotidiano: "Penso che Il Fatto dovrebbe chiedere scusa. Io non ho simpatia per Nicole Minetti, però tutti possono redimersi. Intanto, è il fondamento dell’inchiesta che non mi convince. Poi ci sono dei dati che sono falsi". Il direttore del Secolo d'Italia rincara: "È stato addirittura fatto per credere al lettore che fosse stata uccisa l’avvocatessa che seguiva i genitori che volevano tenere il bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, scontro Bocchino-Travaglio. “Il Fatto chieda scusa”. “Pretendi di dare lezioni di giornalismo, non so da quale cattedra”. Su La7

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