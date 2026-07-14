Dieci agenti stanno arrivando ad Ascoli, mentre il sindacato di polizia chiede un aumento del personale. La richiesta segue il nuovo piano di potenziamento degli organici della polizia di Stato annunciato il 10 luglio. Il segretario provinciale del sindacato ha firmato un intervento pubblico in cui evidenzia la necessità di ulteriori risorse umane. Non sono stati annunciati tempi o dettagli specifici sul reclutamento.

Sul nuovo piano di potenziamento degli organici della polizia di Stato divulgato il 10 luglio, Registriamo anche un lungo intervento del Sap (sindacato di polizia) a firma del segretario provinciale Massimiliano D’Eramo. "Pur ritenendo che il numero delle unità assegnate sia ancora insufficiente rispetto alle reali esigenze operative della provincia, non possiamo non prendere atto che qualcosa si sta finalmente muovendo e che gli impegni assunti nei nostri confronti sono stati mantenuti. Dal prossimo mese di settembre, con una prima aliquota già prevista nel mese di agosto, saranno infatti dieci i nuovi agentiassistenti destinati alla Questura di Ascoli ai quali si aggiungerà un’ulteriore, seppur contenuta, assegnazione di personale alla sezione polizia stradale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci agenti in arrivo ad Ascoli: il Sap chiede più personale

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