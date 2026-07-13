Sicurezza il Viminale replica ad Attilio Fontana | Alla Lombardia assegnati 533 agenti in più altri 264 in arrivo

Il Viminale ha comunicato che alla Lombardia sono stati assegnati 533 agenti in più, con altri 264 in arrivo. Questa risposta segue le critiche del governatore leghista, che ha definito il piano del ministero dell’Interno penalizzante per la regione. La discussione riguarda il numero di agenti in servizio sul territorio lombardo.

Botta e risposta tra il Viminale e Palazzo Lombardia sul numero di agenti in servizio sul territorio. Solo qualche giorno fa il governatore leghista Attilio Fontana ha attaccato il governo, pure di centrodestra, definendo «penalizzante» il piano del ministero dell'Interno. Secondo Fontana alla regione saranno assegnati 180 dei circa 3 mila poliziotti che entreranno in servizio ad agosto al termine del 233° corso allievi. Una quota considerata bassa, per un territorio in cui vive il 17% della popolazione italiana. Lunedì è arrivata la precisazione dal ministero, che in una nota specifica: «Alle province della Regione Lombardia, dal 15 dicembre 2022 ad oggi, sono state assegnate 1. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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