Nelle carceri delle Marche, in particolare ad Ascoli e in provincia, sono stati assegnati nuovi agenti. La presenza di personale aggiuntivo riguarda le strutture di Pesaro e Fossombrone. Le autorità hanno annunciato prossime assunzioni per il personale di polizia penitenziaria, con date ancora da definire. La modifica del numero di agenti mira a garantire una gestione più sicura delle strutture detentive.

? Cosa scoprirai Come cambierà la sicurezza nelle carceri di Pesaro e Fossombrone?. Quali sono le date delle prossime assunzioni previste per il personale?. Perché il sindacato ha chiesto questo specifico potenziamento degli organici?. Dove verranno distribuiti gli altri agenti oltre ad Ascoli e Fermo?.? In Breve Distribuzione 31 unità tra Fossombrone (12), Pesaro (11), Ancona (3) e Fermo (3).. Nuovi ingressi previsti per ottobre 2026 e febbraio 2027.. De Fenza, segretario USPP Marche, sottolinea necessità dignità professionale e sicurezza.. Piano inserimenti parte da concorso nazionale per 3.246 unità di Polizia penitenziaria.. Due nuovi agenti della Polizia penitenziaria arriveranno alla Casa Circondariale di Ascoli Piceno nell’ambito di un piano che prevede 31 nuove unità per le Marche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carceri nelle Marche: arrivano nuovi agenti ad Ascoli e in provincia

Notizie correlate

Gli eventi imperdibili a marzo nelle Marche: da Olly ad Accorsi, gli appuntamenti provincia per provinciaAncona, 5 marzo 2026 - Un mese che sa di primavera e di ripartenza culturale e musicale.

Carceri, ecco i rinforzi. In Umbria arrivano 62 agenti: "È un risultato storico"In arrivo per le strutture carcerarie del distretto Umbria-Marche, 93 agenti della polizia penitenziaria.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Carceri, ecco i rinforzi. In Umbria arrivano 62 agenti: È un risultato storico; Polizia Penitenziaria, 93 nuove unità in Umbria-Marche: il Sappe esulta e rilancia per ottobre; Carceri ecco i rinforzi In Umbria arrivano 62 agenti | È un risultato storico.

Polizia penitenziaria, nelle Marche arrivano 31 nuovi agentiLa ripartizione riguarda Ascoli, Ancona, Fermo, Fossombrone e Pesaro. De Fenza: attenzione alle condizioni del personale ... lanuovariviera.it

Carceri, ecco i rinforzi. In Umbria arrivano 62 agenti: È un risultato storicoEsulta il Sappe: Dopo anni di spoliazione, si inizia a restituire fiato a reparti ridotti all’osso. Quella del nuovo Provveditorato si dimostra una scommessa vinta . msn.com

Suicidio agente polizia penitenziaria a Torino, esplode l’emergenza carceri in Italia. Una tragedia che riaccende il dramma di sovraffollamento, carenza di organico e stress estremo nelle carceri. https://infodifesa.it/suicidio-agente-polizia-penitenziaria-torino-e - facebook.com facebook