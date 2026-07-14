L'Aston Villa ha dichiarato che il portiere argentino rimarrà con loro, impedendo un trasferimento alla Juventus. In un’intervista, un dirigente del club ha affermato che il futuro del giocatore è garantito e che resterà con la squadra. La notizia blocca ogni trattativa tra il portiere e il club italiano per la prossima stagione.

L'Aston Villa gela la Juventus per il Dibu Martinez. In un'intervista rilasciata al portale 365Scores, Damian Vidagany, dirigente dei Villains, ha chiuso la porta alle possibilità di vedere il portiere argentino indossare la maglia bianconera nella prossima stagione: "Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione"., Vidagany, inoltre, ha smentito tutte le voci relative a una possibile trattativa tra i club: "Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Sportmediaset.mediaset.it - Dibu Martinez-Juventus, l'Aston Villa frena: "Il suo futuro è assicurato, resta con noi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIBU MARTINEZ alla Juventus: l'Aston Villa si tutela e pensa a Suzuki

Notizie e thread social correlati

Dibu Martinez, l’Aston Villa stronca i bianconeri: «Resta con noi, le notizie pubblicate sulla Juve non rispecchiano la nostra posizione»Il direttore sportivo dell’Aston Villa ha dichiarato che le notizie riguardanti un possibile trasferimento del portiere argentino alla Juventus non...

Juventus, accordo con Dibu Martinez: si tratta con l’Aston VillaLa Juventus ha avviato trattative con l’Aston Villa per ingaggiare il portiere Dibu Martinez.

Temi più discussi: Juve-Dibu, primi contatti con l'Aston Villa: la richiesta degli inglesi; Dibu Martinez, Juve in pressing totale. Suzuki alla finestra e Vicario strizza l'occhio pure al Napoli; Juventus, Emiliano Martinez dice ancora sì: si tratta con l'Aston Villa, che fa lo sconto; Alla Juve serve la svolta che stappi i due colpi: pronti Kolo Muani e Dibu Martinez.

L'Aston Villa gela la Juventus sul Dibu Martinez Damian Vidagany, dirigente del club inglese, tuona a 365Scores: Martinez rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate Chiusura definitiva o strategia per tirare sul pre x.com

Emiliano Martinez reddit

Juventus, Dibu Martinez resta il primo obiettivo ma Carnevali sonda anche altre pisteIl Dibu Martinez resta la prima scelta della Juventus per la porta. Vicario è l'alternativa, mentre Carnesecchi e Suzuki si allontanano ... tuttojuve.com

Io alla Juventus?: la risposta del Dibu Martinez direttamente dal MondialeIo alla Juventus?: la risposta del Dibu Martinez direttamente dal Mondiale. L'argentino è il grande obiettivo per la porta ... juventusnews24.com