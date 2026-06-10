La Juventus ha avviato trattative con l’Aston Villa per ingaggiare il portiere Dibu Martinez. La società italiana punta su un profilo più esperto e ha avviato contatti con il club inglese per definire un possibile trasferimento. La trattativa riguarda aspetti economici e dettagli contrattuali, ma non sono stati resi noti ulteriori sviluppi ufficiali. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra le parti e dalle valutazioni dei club coinvolti.

LaJuventus è sempre più vicina alDibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l’accordo con il giocatore, ora resta solo da colmare la forbice tra i due club sul prezzo del cartellino. La passata stagione ha mostrato diverse criticità all’interno della rosa bianconera, che non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. In quest’ottica la dirigenza è all’opera per rinforzare l’organico in vista del campionato diSerie A.Diversi i nomi sul banco degli imputati: uno di questi è senza dubbio Di Gregorioche non è riuscito a fornire le garanzie necessarie ad una squadra che più volte si è trovata in difficoltà nel corso della precedente stagione e che non ha potuto contare sul suo portiere con prestazioni non all’altezza della maglia bianconera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Juventus, accordo con Dibu Martinez: si tratta con l’Aston Villa

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