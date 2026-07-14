Dibu Martinez l’Aston Villa stronca i bianconeri | Resta con noi le notizie pubblicate sulla Juve non rispecchiano la nostra posizione
Il direttore sportivo dell’Aston Villa ha dichiarato che le notizie riguardanti un possibile trasferimento del portiere argentino alla Juventus non rappresentano la posizione ufficiale del club. L’Aston Villa ha ribadito di voler mantenere il giocatore, senza commentare ulteriori dettagli sul futuro di Martínez. La società inglese ha specificato che non intende cedere il portiere nel mercato attuale. La trattativa tra le due squadre non è stata ufficialmente avviata e le voci di mercato non sono state confermate.
. Parla il dirigente Vidagany. Il calciomercato della Juventus si scontra con la ferma posizione dell’A ston Villa riguardo al futuro di Emiliano “Dibu” Martínez. Il portiere argentino, classe 1992, è nei radar dei bianconeri alla ricerca di un profilo di spessore per la porta di Luciano Spalletti. Tuttavia, a spegnere sul nascere ogni indiscrezione ci ha pensato direttamente Damian Vidagany, dirigente del club inglese, blindando l’estremo difensore con dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Intervistato dal portale “365Scores”, Vidagany ha chiarito l’importanza di Martínez nel progetto della squadra di Birmingham: « Il futuro del Dibu è assicurato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
DIBU MARTÍNEZ AL ASTON VILLA: La final que puede romper la maldición
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