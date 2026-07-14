Dibu Martinez l’Aston Villa stronca i bianconeri | Resta con noi le notizie pubblicate sulla Juve non rispecchiano la nostra posizione

Notizia in breve

Il direttore sportivo dell’Aston Villa ha dichiarato che le notizie riguardanti un possibile trasferimento del portiere argentino alla Juventus non rappresentano la posizione ufficiale del club. L’Aston Villa ha ribadito di voler mantenere il giocatore, senza commentare ulteriori dettagli sul futuro di Martínez. La società inglese ha specificato che non intende cedere il portiere nel mercato attuale. La trattativa tra le due squadre non è stata ufficialmente avviata e le voci di mercato non sono state confermate.