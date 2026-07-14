Un uomo di 31 anni di origini straniere è stato arrestato dai carabinieri per aver detenuto illegalmente aggressivi chimici. Durante un controllo in via Clitunno, nella zona di via Piave, sono state sequestrate tre bombolette spray contenenti sostanze pericolose. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato.

Trentunenne di origini straniere arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per detenzione illegale di aggressivi chimici. I militari della compagnia guidata dal capitano Andrea De Sanctis hanno controllato il giovane in via Clitunno, nella zona di via Piave. Insospettiti dal suo fare nervoso, gli uomini dell’Arma hanno ritenuto opportuno procedere con la perquisizione del veicolo. In quel momento, l’uomo ha preso il suo zaino e ha consegnato spontaneamente ai militari una bomboletta spray contenente gas CS. Si tratta di una sostanza, orto-clorobenziliden-malononitrile, usata solitamente come lacrimogeno da parte delle forze dell’ordine. Un gas classificato dalla legge come pericoloso aggressivo chimico, tanto da equipararlo a un’arma e il cui porto e detenzione sono vietati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Detiene aggressivi chimici, arrestato. Sequestrate tre bombolette-spray

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trovato con tre bombolette di sostanze chimiche aggressive: arrestatoUn uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Foligno mentre aveva con sé tre bombolette di sostanze chimiche aggressive.

Fiorentina-Genoa: divieto di vendita alcolici e bombolette spray. Ecco orari e zoneIl prossimo 10 maggio si giocherà la partita tra la Fiorentina e il Genoa, valida per la Serie A 2025/2026.

Si parla di: Detiene aggressivi chimici, arrestato. Sequestrate tre bombolette-spray.

Detiene aggressivi chimici, arrestato. Sequestrate tre bombolette-sprayTrentunenne di origini straniere arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per detenzione illegale di aggressivi chimici. I militari della compagnia guidata dal capitano Andrea De Sanctis hanno ... lanazione.it

Arrestato a Foligno per detenzione illegale di aggressivi chimici(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - I carabinieri della compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne straniero, residente nel comune, per detenzione illegale di aggressivi chimici. L'op ... msn.com