Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Foligno mentre aveva con sé tre bombolette di sostanze chimiche aggressive. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, durante un controllo di routine. Le bombolette sono state sequestrate. Nessuna altra persona è coinvolta nell’episodio.

Foligno (Perugia), 13 luglio 2026 – I carabinieri della compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza un 31enne straniero, residente nel comune, per detenzione illegale di aggressivi chimici. L'operazione è scaturita a seguito di un controllo d'iniziativa svolto dai militari nei confronti dell'uomo, mentre transitava in via Clitunno alla guida di un'autovettura. Il controllo. I militari, insospettiti dall'atteggiamento nervoso dell'uomo durante il controllo, hanno deciso di svolgere accertamenti più accurati, ma l'uomo ha subito prelevato dal vano portaoggetti del mezzo e consegnato spontaneamente una bomboletta spray da 100 ml contenente gas Cs (orto-clorobenziliden-malononitrile). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Van boasted to Nhat and Mui about finding a better job, but they weren't interested.

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