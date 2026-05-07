Il prossimo 10 maggio si giocherà la partita tra la Fiorentina e il Genoa, valida per la Serie A 20252026. La Prefettura di Firenze ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche e bombolette spray nelle zone e negli orari legati all’evento. Il provvedimento è stato adottato ai sensi di una legge specifica, per garantire la sicurezza pubblica durante la manifestazione.

FIRENZE – Per l’incontro di calcio in programma per il prossimo 10 maggio tra ACF Fiorentina e Genoa CFC, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 20252026, la Prefettura di Firenze informa che è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede dalle ore 11.00 del 10 maggio 2026 fino alle ore 19.00 del 10 maggio 2026 il divieto: Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Genoa: divieto di vendita alcolici e bombolette spray. Ecco orari e zone

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