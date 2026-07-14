Le cinque artiste del gruppo musicale hanno dichiarato che, nel loro percorso, non si concentrano a definire il genere musicale, ma cercano costantemente nuove esperienze che le portino in territori inesplorati. La loro musica si allontana dai confini tradizionali tra pop e K-pop, puntando a sorprendere e divertire. Non si tratta di aderire a una categoria specifica, ma di sperimentare continuamente, mantenendo un’unica identità condivisa nonostante le differenze di stile e colore.

Il confine tra pop e K-pop, per le i-dle, ha ormai perso gran parte della sua importanza. A interessarle non è inserirsi dentro una definizione precisa, ma trovare ogni volta qualcosa che possa sorprenderle, divertirle e portarle in uno spazio ancora inesplorato. È da questa ricerca che nasce We made, il loro nono mini album, un progetto che racconta una nuova sfumatura del gruppo senza cancellare ciò che le ha rese immediatamente riconoscibili. A parlarne sono direttamente Soyeon, Miyeon, Minnie, Yuqi e Shuhua, che Panorama ha incontrato in esclusiva in occasione del nuovo progetto. Le cinque artiste descrivono un disco attraversato dall’amore, ma lontano dalla sua rappresentazione più innocente o idealizzata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dentro We made, il nuovo mondo delle i-dle: «Siamo cinque colori, ma un’unica identità»

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