Dopo cinque mesi di silenzio, Vittorio Sgarbi ha ripreso la parola, commentando la propria percezione della morte e la sua immagine del paradiso. Ha affermato che la morte non gli provoca paura, sottolineando come tutti portino dentro un'angoscia e dei dubbi. Ha descritto il paradiso come uno spazio bianco e privo di colori, aggiungendo che sono le persone a essere i veri colori di quel luogo.

A un certo punto Vittorio Sgarbi racconta cosa significa per lui il quadro dell'Urlo di Munch: «Ognuno di noi ha un urlo con cui manifesta il suo rapporto difficile col mondo. Il quadro di Munch è emblema di una condizione umana che non è solo quella estrema dell’angoscia, ma quella quotidiana del dubbio, dei tradimenti». Il dipinto, che dice di aver sentito vicino negli ultimi tempi, «parla della solitudine, l’idea dell’uomo che deve fare i conti con la sua condizione umana». E ancora: «Se ho paura della morte? No, non mi fa paura, perché quando c’è la morte non ci siamo noi e quando ci siamo noi non c’è la morte», risponde Sgarbi. E il «dopo la morte» come lo immagina, Vittorio Sgarbi? «L’aldilà me lo immagino monocromo, con pochi colori, prevalentemente verde, come il ferro, in cui non c’è via d’uscita».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittorio Sgarbi torna a parlare dopo 5 mesi: «La morte non mi fa paura: ognuno ha dentro un urlo di angoscia e dubbi. Il paradiso me lo immagino bianco e senza colori, perché siamo noi i colori del paradiso»

Notizie correlate

“Mi hanno puntato una pistola alla tempia. La morte? La penso costantemente. Immagino il paradiso come un hotel a 5 stelle dove incontri Hitler e Stalin”: così Giacomo PorettiAlla soglia dei suoi settant’anni, Giacomo Poretti sceglie di rivelare un segreto che ha custodito per mezzo secolo.

Leggi anche: Gli ombretti sono grandi protagonisti del make up di stagione, con colori decisi e vivaci che vestono lo sguardo. La buona notizia? I colori stanno bene a tutte

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Vittorio Sgarbi parla in pubblico a Ferrara: come sta oggi?; Vittorio Sgarbi non c’è più. Se ne sono andati la sua anima, la sua voglia di trasgredire, sedurre, vivere. Parlano l'ex manager e i famigliari: le verità nascoste sulla depressione, i soldi e la guerra tra le donne della sua vita; Dentro la Notizia: Vittorio Sgarbi torna in pubblico a Ferrara Video; Il video di Vittorio Sgarbi alla Festa del Corriere a Ferrara: Ecco qual è il legame tra il primo giornale d'Italia e la mia città.

Vittorio Sgarbi torna a parlare dopo 5 mesi: «La morte non mi fa paura: ognuno ha dentro un urlo di angoscia e dubbi. Il paradiso me lo immagino bianco e senza colori, perché ...Il critico d'arte, in occasione della Festa dei 150 anni del Corriere, torna a mostrarsi in pubblico e a parlare di solitudine, morte, politica e arte ... vanityfair.it

Sgarbi, il ritorno sul palco alla Festa del Corriere. «Solitudine e dubbi, ho sentito vicino L'Urlo di Munch. La morte? Non mi fa paura. E alle primarie di centrosinistra ...Vittorio Sgarbi è stato intervistato da Aldo Cazzullo sul palco del Teatro Comunale di Ferrara nell'ambito della festa per i 150 anni del Corriere. E ha parlato di politica, arte, della sua visione de ... corrieredibologna.corriere.it

Il ritorno di Vittorio Sgarbi sul palco: l'intervista di Aldo Cazzullo - facebook.com facebook

#panorama La convivenza virtuosa tra paesaggismo ed ecologismo spezzata dai pasdaran delle energie alternative. @stampasgarbi x.com