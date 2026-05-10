Un anno d’oro, questo in corso, per gli appassionati della pratica sportiva, caratterizzata dalla sostenibilità e dal rispetto dell’ambiente, del "Trail Running", con l’arrivo della competizione "Apuane Trail Challenge" che porterà in primo piano l’ambito delle Alpi Apuane. La serie di eventi, che prenderà il via il 30 maggio con la "Garfagnana Epic Trail", da Gallicano, nasce ufficialmente dalla collaborazione tra organizzatori, associazioni e territori, diversi e complementari, attraverso un circuito che unisce alcune delle gare più iconiche e impegnative dell’area apuana in un’unica grande sfida sportiva. Un progetto che ha una finalità...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque gare, un’unica identità. Nasce ’Apuane Trail Challenge’

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