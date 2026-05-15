Recentemente, si è diffusa la notizia che la coppia formata dall’ex calciatore e dall’ex stilista ha raggiunto la soglia dei miliardi di sterline di patrimonio, entrando così in una ristretta cerchia di individui molto ricchi nel Regno Unito. La loro crescita patrimoniale deriva da diverse attività, tra cui la gestione dell’immagine pubblica, investimenti vari e imprese di diversa natura. Questa evoluzione finanziaria si è verificata nel corso degli ultimi anni, consolidando la loro posizione tra i più ricchi del paese.

David Beckham, cresciuto nel Manchester United e diventato uno dei calciatori più iconici tra anni ’90 e 2000, ha cominciato a diventare anche un «marchio globale» dopo il 2007, con il trasferimento ai Los Angeles Galaxy. Oggi il patrimonio complessivo totalizzato insieme alla moglie Victoria supera il miliardo di sterline (circa 1,185 miliardi, pari a circa 1,39 miliardi di euro). Il dato è ancora più significativo se si pensa che nel 2024 il patrimonio era stimato intorno ai 500 milioni di sterline, quindi la ricchezza è più che raddoppiata in pochi anni. Dietro questa crescita c’è una strategia molto diversificata, tra gestione della propria immagine, investimenti e imprese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Beckham sono diventati miliardari: David e Victoria entrano nell’élite dei super ricchi britannici

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Brooklyn Beckham's explosive rant at 'controlling' parents David and Victoria | Good Morning Britain

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