Franco Cazzola è riconosciuto per aver dato un contributo importante alla scienza politica italiana, distinguendosi per l’originalità delle sue idee e la capacità di anticipare sviluppi futuri. È stato apprezzato anche per il coraggio e il rigore con cui ha affrontato temi complessi e sfide intellettuali nel suo lavoro.

Franco Cazzola ha offerto un grande contributo alla scienza politica italiana per l’originalità del suo pensiero, per la sua capacità di anticipare gli eventi e per il coraggio e il rigore con cui ha affrontato le sfide intellettuali più difficili. Lontano come pochi dalle mode e dal mainstream aveva sempre una curiosita’ in più. Mi vengono in mente quattro elementi che hanno caratterizzato il suo ricco e variegato percorso intellettuale. Innanzitutto la sua visione della democrazia. Nelle pubblicazioni di Franco Cazzola emerge con chiarezza che la democrazia è un valore e non solo una regola. La sua concezione della democrazia fa riferimento ad un sistema politico fortemente radicato nella societa e fondato sulla partecipazione popolare e sulla composizione dei conflitti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Democrazia come valore e non solo come regola. Mayer ricorda Franco Cazzola

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