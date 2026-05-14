A quasi due anni dalla scomparsa di Franco Ferrarotti, noto sociologo italiano, si avvia un ciclo di eventi dedicati al suo centenario. Tra queste iniziative, un incontro-spettacolo intitolato “Franco Ferrarotti. Un sociologo controcorrente” si svolgerà presso l’ateneo romano. L’evento vuole ricordare la figura di Ferrarotti attraverso una rappresentazione che ripercorre la sua attività e il suo contributo nel campo della sociologia.

A distanza di quasi due anni dalla scomparsa di Franco Ferrarotti, figura fondativa della sociologia italiana, si apre un ciclo di eventi per celebrare il suo centenario. Il primo incontro, dal titolo “Franco Ferrarotti. Un sociologo controcorrente”, si terrà venerdì 15 maggio alle ore 16.00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, in via Salaria 113, Roma. Questa prima iniziativa nasce da un’idea di Vittorio Cotesta e propone una rilettura originale del pensiero di Ferrarotti attraverso una forma narrativa e dialogica che intreccia memoria, riflessione sociologica e restituzione teatrale. Al centro...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sapienza ricorda Franco Ferrarotti con l’incontro-spettacolo “Franco Ferrarotti. Un sociologo controcorrente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Meloni: “Con Rubio incontro franco e costruttivo”ROMA – L’incontro con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è stato “molto ampio, molto costruttivo tra nazioni che chiaramente sono nazioni...

“Il tumulto dei Ciompi”, a Zogno incontro con Franco Franceschi“Fili del Tempo” continua ad esplorare un tema, quello dei conflitti nella storia, che attraversa epoche, luoghi e società e che rappresenta una...