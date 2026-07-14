Dopo l’eliminazione dal Mondiale, un calciatore brasiliano ha acquistato un superyacht del valore di circa 150 milioni di reais. L’imbarcazione, denominata EneJota, misura 800 metri quadrati e dispone di sei suite, quattro motori e un eliporto.

Dopo l’eliminazione del Brasile dal Mondiale, Neymar ha deciso di consolarsi con un acquisto extralusso: un superyacht da circa 150 milioni di reais. L’imbarcazione, chiamata EneJota, offre 800 m², sei suite, quattro motori e persino un eliporto. Le immagini del nuovo “giocattolo” dell’attaccante sono diventate virali. (naldinhomarinheiro). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Delusione Mondiale? Neymar si consola comprando un superyacht da 150 milioni

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