neymar dimentica il mondiale finito male con un super regalo da 19 milioni

Neymar è stato convocato dal commissario tecnico del Brasile per il Mondiale in corso, che si sta svolgendo in Canada, Messico e Stati Uniti. L’attaccante ha partecipato alla competizione nonostante il suo mondiale sia finito con una sconfitta. Tra i calciatori coinvolti, Neymar è uno dei più noti a livello internazionale. La competizione si concluderà questa settimana.

Tra i calciatori che hanno disputato il Mondiale che finirà questa settimana figura anche Neymar. L'attaccante, infatti, è stato convocato dal commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti in occasione della massima competizione intercontinentale che si sta svolgendo in Canada, Messico e Stati Uniti. Il classe 1992, in questo modo, ha potuto giocare per la quarta volta nella sua carriera il torneo. Tuttavia, i brasiliani hanno salutato la competizione agli ottavi di finale avendo perso 2-1 contro la Norvegia. Dopo il grande dispiacere per l'eliminazione, però, sembra che O Ney si sia consolato con un regalo molto importante. Lo... 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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VINICIUS x2 e torna NEYMAR, ANCELOTTI primo | Scozia-Brasile 0-3 | FIFA World Cup | DAZN Highlights

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