Neymar prova a smaltire la delusione Mondiale giocando a poker

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A una settimana dall'eliminazione agli ottavi di finale, il calciatore brasiliano è stato ripreso mentre giocava a poker. La partita si è svolta in un locale privato, lontano dai riflettori. Non ci sono dettagli su chi fosse con lui o sull'esito della partita. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo questa attività. Neymar non ha commentato pubblicamente l'evento.

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Il brasiliano a una settimana dall'uscita dal Mondiale negli ottavi di finale con la Norvegia è stato visto giocare a poker. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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