neymar prova a smaltire la delusione mondiale giocando a poker

Notizia in breve

A una settimana dall'eliminazione agli ottavi di finale, il calciatore brasiliano è stato ripreso mentre giocava a poker. La partita si è svolta in un locale privato, lontano dai riflettori. Non ci sono dettagli su chi fosse con lui o sull'esito della partita. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo questa attività. Neymar non ha commentato pubblicamente l'evento.