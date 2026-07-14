Delta del Po lagune bollenti e strage di cozze | le reti anti-granchio blu peggiorano la situazione impedendo il riciclo dell' acqua

Nel Delta del Po e nelle lagune venete si registra un aumento delle temperature dell'acqua e una massiccia moria di cozze. Le reti anti-granchio blu, installate per proteggere le colture, impediscono anche il ricircolo dell'acqua, peggiorando la situazione. La crisi ambientale ed economica coinvolge tutto il comprensorio, con effetti evidenti sulla biodiversità e sulle attività di pesca.

Le lagune venete e l’intero comprensorio del Delta del Po stanno attraversando una delle crisi ambientali ed economiche più gravi della loro storia recente. A lanciare il grido d’allarme è la Coldiretti del Veneto, che fotografa una situazione di profonda sofferenza negli ecosistemi lagunari.In aree-chiave come il Polesine e la zona di Chioggia, in particolare nei comuni di Rosolina e Porto Tolle, oltre alla Sacca Toro nel Veneziano, mancano ormai le condizioni minime per la sopravvivenza delle specie acquatiche. Il termometro dell’acqua ha già toccato i 32 gradi e il dato è destinato a peggiorare ulteriormente. Come spiega Alessandro Faccioli di Coldiretti Pesca Veneto, lo storico interramento dei fondali e lo scarso ricircolo idrico hanno innescato una proliferazione eccezionale di macroalghe. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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