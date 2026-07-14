Un artista ha dichiarato di dedicare la sua bandiera a chi subisce ingiustizie. Ha paragonato la musica a un bastoncino usato dai rabdomanti per trovare l’acqua, sottolineando come essa possa guidare verso fonti di ispirazione. La libertà, secondo quanto affermato, rappresenta un elemento centrale nel suo percorso artistico e personale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto o altre dichiarazioni.

La musica come il bastoncino che usano i rabdomanti: a inseguire fonti di ispirazione come quelli cercano le fonti d'acqua. E davvero la libertà musicale, con le sue scelte stilistiche particolari, è fondamentale per Giulia Mei, cantautrice siciliana, pianista di formazione classica ma che alla classica si è in qualche modo affettuosamente ribellata per cercare strade originali, tinte di pop, elettronica e cantautorato. Brani come "Bandiera" e "Io della musica non ci ho capito niente", quest'ultimo tratto dall'omonimo album uscito nel 2025, ne sono la chiara dimostrazione. Libertà ritmica, sonora, di linguaggio, il tutto unito a un istinto sanamente provocatorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dedico la mia Bandiera a chi subisce ingiustizie"

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Giulia Mei - Bandiera - No Kings

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