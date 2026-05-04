Lo spazio protetto per chi subisce violenze sessuali

A Vimercate è stato aperto uno spazio chiamato “Sos violenza sessuale”, che si inserisce nell’ambito delle iniziative di assistenza alle donne vittime di reati di natura sessuale. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento e supporto in un luogo protetto, rafforzando così i servizi disponibili nella zona. La struttura si aggiunge alle altre risorse del sistema di assistenza locale, contribuendo alla rete di aiuti dedicati alle persone colpite da violenze.

Un altro anello di Asst Brianza nella catena di salvataggio delle donne-vittime è “ Sos violenza sessuale ”, lo spazio aperto nel novembre scorso a Vimercate, "una Mangiagalli in Brianza". Qui, chi ha subito uno stupro viene ascoltata, curata e tutelata. Cinque i casi trattati in pochi mesi da tutto il territorio, segno di un investimento andato, purtroppo, nella direzione giusta. L’approccio è di squadra. Al lavoro c’è su un’équipe multidisciplinare: medici, infermieri, ostetriche, ginecologhe, psicologhe, operatrici sociosanitarie, medici legali, microbiologi, tossicologi e infettivologi. Il tutto in rete con i consultori e la Rete Artemide.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo spazio protetto per chi subisce violenze sessuali Notizie correlate ‘Rinascere’ in fattoria . Un lavoro protetto con l’associazione Sabine per chi ha subito violenzeUna speranza di cambiamento, una visione diversa di mondo, un’opportunità di vita dopo le violenze. Lo storico sindacalista statunitense Cesar Chaves accusato di violenze sessualiNel 1962 aveva fondato, insieme a Dolores Huerta, il sindacato agricolo National farm workers association (Nfwa), diventato poi lo United farm... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lo spazio protetto per chi subisce violenze sessuali; Oltre lo schermo - Lodrino; Manutenzione straordinaria dei lastricati in centro storico: da lunedì 27 aprile al via i lavori; VERSO IL 2030: L'EUROPA ALLA PROVA DELLA SOSTENIBILITÀ TRA SICUREZZA ENERGETICA E SPAZI CIVICI IN CRISI. Lo spazio protetto per chi subisce violenze sessualiUn altro anello di Asst Brianza nella catena di salvataggio delle donne-vittime è Sos violenza sessuale, lo spazio aperto ... msn.com PROSSIMO INCONTRO: MARTEDI 5 MAGGIO Mani che Accudiscono: un aiuto per chi si prende cura Ti occupi di una persona cara over 65 Non sei solo. Ti aspettiamo nel nostro gruppo di Auto Mutuo Aiuto, uno spazio protetto e senza giudizio per cond - facebook.com facebook