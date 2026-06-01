Durante un'aggressione avvenuta alla Darsena, testimoni hanno assistito senza intervenire, mentre una persona è stata presa di mira da un aggressore. Un addetto alla sicurezza presente sul posto non è intervenuto per aiutare la vittima, nonostante la scena di violenza. La scena si è protratta per alcuni minuti prima che arrivassero i soccorsi.

? Domande chiave Come hanno reagito i testimoni durante l'aggressione alla Darsena?. Perché l'addetto alla sicurezza non è intervenuto per soccorrere la vittima?. Cosa ha causato il diverbio tra i rapinatori durante il furto?. Perché altre cinque persone sono finite in ospedale quella notte?.? In Breve Aggressione avvenuta tra le 01:00 e le 02:00 tra sabato e domenica alla Darsena.. Al pronto soccorso del Policlinico ricoverate altre 5 persone in condizioni analoghe.. Vittima denuncia mancato intervento di un addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale.. Indagini in corso tramite analisi filmati delle telecamere di sorveglianza della zona centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Darsena, rapina e violenza: il grido di chi subisce l’indifferenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Foggiani in difficoltà, nasce uno sportello d'ascolto "neutro": "Ci rivolgiamo anche a chi subisce violenza"Stamattina, presso la Pinacoteca Il 9Cento di Foggia, si è tenuto il convegno “Nel cognome che ho scelto” – Dalla testimonianza all’azione,...

Leggi anche: Aiutare le vittime di reato: dal numero unico per le denunce ai servizi per chi subisce violenza sessuale

Si parla di: Milano e hinterland tra violenza e risse | un’altra aggressione a Rozzano giovane accoltellato.

Rissa alla fermata del bus in Darsena, tensione nel centro di GenovaGenova, rissa alla fermata del bus in Darsena davanti ai passanti. Nuovo episodio di violenza nel centro storico, interviene la polizia. ligurianotizie.it

Rissa alla fermata del bus, ancora emergenza violenza in DarsenaAncora un episodio di violenza nella zona della Darsena, a Genova, dove questa mattina due persone si sono picchiate alla fermata dell'autobus. È successo intorno alle 10 e 30, davanti agli occhi ... primocanale.it