Decreto Autovelox scattano le nuove regole | cosa cambia per multe e quando si può ancora fare ricorso

Notizia in breve

È entrato in vigore il decreto Autovelox che stabilisce le nuove norme per l'omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità. Oltre 800 dispositivi non conformi sono stati disattivati. Le nuove regole influenzano le modalità di applicazione delle multe e i tempi per eventuali ricorsi. Le autorità hanno adottato misure per garantire il rispetto delle norme e la corretta gestione delle sanzioni legate ai controlli stradali.