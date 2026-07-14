Decreto Autovelox scattano le nuove regole | cosa cambia per multe e quando si può ancora fare ricorso
È entrato in vigore il decreto Autovelox che stabilisce le nuove norme per l'omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità. Oltre 800 dispositivi non conformi sono stati disattivati. Le nuove regole influenzano le modalità di applicazione delle multe e i tempi per eventuali ricorsi. Le autorità hanno adottato misure per garantire il rispetto delle norme e la corretta gestione delle sanzioni legate ai controlli stradali.
Da qualche giorno è entrato ufficialmente in vigore il decreto Autvelox che definisce le nuove regole per l'omologazione degli apparecchi. Più di 800 dispositivi non omologati sono stati spenti. Le multe basate su rilevatori non conformi alla legge sono da ritenere illegittime. Ecco cosa cambia e quando si può fare ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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