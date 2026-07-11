Da domani entreranno in vigore nuove regole nazionali per gli autovelox, con lo stop a 1.204 dispositivi. Il decreto del ministero delle Infrastrutture, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, introduce modifiche riguardo alle modalità di installazione e funzionamento di questi dispositivi. Cambiamenti interessano anche le multe e il sistema dei tutor, con nuove procedure e requisiti che verranno applicati a partire dalla data di entrata in vigore.

Autovelox, si cambia. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi il decreto del ministero delle Infrastrutture sugli autovelox. Come recita lo stesso provvedimento, il testo definisce la «disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità». Arrivano dunque regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, idonee a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Autovelox, il decreto: stop a 1.204 dispositivi, da domani nuove regole nazionali. Cosa cambia per multe e tutor

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