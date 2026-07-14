Robert De Niro ha partecipato alla manifestazione estiva romana ‘Il Cinema in Piazza’ a Trastevere, esprimendo entusiasmo e ricordi legati ai ristoranti frequentati con registi come Bertolucci e Leone. Ha scherzato sulla possibilità di lavorare ancora con Scorsese, ipotizzando uno o due film futuri. Durante l'evento, l’attore ha parlato della sua carriera, senza approfondimenti su progetti specifici, e ha condiviso aneddoti legati alla sua esperienza nel cinema e alla vita a Roma.

(LaPresse) E’ un fiume in piena Robert De Niro sul palco della kermesse estiva romana ‘Il Cinema in Piazza’, a Trastevere. La star hollywoodiana, che si trovava in città per presentare l’atto primo della versione restaurata di ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci, si è lasciata andare a ricordi e commenti di alcuni delle più grandi personalità del cinema mondiale. Per primo, proprio lo stesso Bertolucci: “Bernardo era molto simpatico, mi piaceva davvero tanto”, esordisce De Niro, ricordando poi che è stato proprio il regista italiano a “introdurmi ad alcune delle migliori esperienze culinarie di sempre”, in particolare ad alcuni ristoranti di Reggio Emilia “meravigliosi, sono stato molto fortunato ad andarci”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - De Niro a Roma, i ristoranti con Bertolucci e l'umorismo di Leone. "Scorsese? Magari facciamo ancora uno o due film"

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Robert De Niro a Roma: «Scorsese Magari facciamo ancora uno o due film»

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