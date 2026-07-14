Un film in fase di sviluppo racconterà la produzione di “C'era una volta in America”, diretto da Sergio Leone e interpretato da Robert De Niro e James Woods. La pellicola sarà incentrata sul lungo percorso di realizzazione, durato quindici anni. Si tratta di un progetto che mira a narrare non solo la storia del film, ma anche le sfide e le vicissitudini legate alla sua creazione. Il film sarà realizzato come un racconto sulla produzione stessa, senza indicare dettagli specifici sul cast o sulla distribuzione.

Ci sono film che raccontano una storia. E film che diventano essi stessi una storia da raccontare. C’era una volta in America appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il kolossal con cui Sergio Leone ha riscritto le regole del gangster movie sta per ispirare a sua volta una pellicola. Non un remake, non un sequel, ma il racconto di un’ossessione durata oltre un decennio, quella che ha spinto il regista romano a inseguire fino in fondo l’opera più ambiziosa della sua carriera. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società di produzione fondata dagli eredi del regista. Un film sulla nascita del capolavoro C’era una volta in America. A raccontare la genesi di questo progetto è Raffaella Leone, co-ceo di Leone Film Group e figlia del regista, che restituisce in poche parole il senso più profondo dell’operazione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come sarà il film che racconta il capolavoro “C'era una volta in America” con Robert De Niro e James Woods: il sogno lungo quindici anni di Sergio Leone

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