L’amministratore delegato del Napoli ha annunciato un progetto per un nuovo stadio da 70.000 posti con 120 Skybox. La presentazione del nuovo allenatore della squadra è stata l’occasione per fare chiarezza sui piani futuri riguardanti la struttura. La proposta prevede un impianto di grandi dimensioni, ma nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui costi. La questione dello stadio resta centrale tra le priorità della società.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, il Corriere dello Sport ha rivolto una domanda all’amministratore delegato della SscNapoli sul tema stadio. Sul sopralluogo nell’area Q8 per la questione stadio “ Abbiamo svolto sopralluogo nella zona dove c’è una bonifica in stato avanzato per circa il 50%. Abbiamo ritenuto la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per la progettazione relativa a un nuovo impianto. Poi abbiamo fatto una lettera di intenti con la società Q8 Italia in cui ci siamo reciprocamente confermati la volontà di confrontarci su questo tema. Noi una... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis sullo stadio: “Abbiamo un progetto da 70mila posti e 120 Skybox”

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