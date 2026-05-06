Cosenza apre a De Laurentiis sullo stadio | Se presenta un progetto concreto il Comune è pronto a sostenerlo

Il Comune di Napoli ha dichiarato di essere disponibile a sostenere un progetto per un nuovo stadio, a condizione che venga presentato un piano dettagliato e realistico. La possibilità di un supporto comunale dipende dall’effettiva presentazione di un progetto concreto, senza indicazioni su tempistiche o dettagli tecnici. La posizione è stata comunicata in risposta a una richiesta di collaborazione riguardo a un eventuale intervento sullo stadio.

Se Aurelio De Laurentiis presenterà un progetto concreto per un nuovo stadio, il Comune di Napoli sarà pronto a sostenerlo. Lo ha detto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, intervenuto a «Radio Goal» su Radio Kiss Kiss Napoli. Parole che aprono uno spiraglio importante nel rapporto tra il club e l’amministrazione comunale sulla questione più delicata del prossimo decennio azzurro: dove giocherà il Napoli del futuro. “ Se il presidente De Laurentiis dovesse presentare un progetto concreto per un nuovo stadio, il Comune sarebbe pronto a sostenerlo. Ma al momento, l’unica struttura disponibile è il Maradona, e su questa dobbiamo lavorare”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cosenza apre a De Laurentiis sullo stadio: “Se presenta un progetto concreto, il Comune è pronto a sostenerlo” Notizie correlate Lazio-Flaminio, Turco sbotta: “Nessun progetto concreto, smentita anche la favoletta dello stadio pronto per il 2032. Mancano…”Nella giornata di ieri in casa Lazio, è uscita la notizia di uno stop per la riqualificazione dello Stadio “Flaminio“, con il progetto promosso dal... Stadio Maradona, Manfredi: “Progetto va avanti”. Cittadinanza onoraria a De LaurentiisCittadinanza onoraria a De Laurentiis, Manfredi assicura: "Concorderemo presto la data". Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Altilia, il 30 aprile apre il nuovo super centro commerciale con un concerto di Albano · CosenzaChannel.it; Cosenza, il sipario di Voci di Legalità si apre nel nome di Cutro; Giornata Nazionale delle Dimore Storiche; Serie C, Casertana batte Salernitana: Cosenza sale al terzo posto. Calabria. A Cosenza apre la Casa Ail per i pazienti di ematologiaDue appartamenti, dodici posti letto e ospitalità gratuita. Sarà l’ospedale a indirizzare i malati all’Ail. Nucci (Ail Cosenza): Mostriamo alla città che quanto chiediamo l'aiuto dei cittadini nelle ... quotidianosanita.it Costruire il futuro custodendo la memoria: Cosenza omaggia Luigi Lombardi Satriani Segnati questa data: lunedì 4 maggio, ore 17:15. La Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi apre le porte alla memoria di uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo. #cose - facebook.com facebook