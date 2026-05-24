Aurelio De Laurentiis, nel giorno del suo 77° compleanno, ha parlato dello sviluppo dello stadio. Ha affermato che, se il sindaco di Napoli non si opporrà, tra due anni potrebbe essere costruito un impianto da 70.000 posti su un terreno gestito da una compagnia petrolifera. Durante la conferenza, ha anche criticato il primo cittadino, definendolo “juventino”.

Aurelio De Laurentiis – oggi ha compiuto 77 anni – in conferenza ha parlato dello stadio. E ha attaccato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi definendolo juventino. “In questa città il sindaco, dopo che ho vinto due scudetti, continua a darmi lo stadio il giorno prima della partita, il giorno della partita e il giorno dopo per pulirglielo. Solo uno con attributi di ferro come me ha sopportato e supportato con fede l’idea del Calcio Napoli. Poi è arrivato Masaniello (De Magistris, ndr) è stato carino a non fare uno stadio concorrente al Napoli che voleva qualcuno. Ho fatto tanti progetti per il Maradona e ho verificato l’inadeguatezza un ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis. “Se il sindaco non si mette di traverso, tra due anni lo stadio da 70mila posti su terreno della Q8”

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