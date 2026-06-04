Il presidente del Napoli ha dichiarato che al momento la squadra non ha un nuovo allenatore e che, anche se ci fosse, non potrebbe essere annunciato. Questa è la prima conferenza stampa ufficiale della pre-season, tenuta nella sede del club. De Laurentiis ha parlato della situazione tecnica senza fornire dettagli su eventuali nomi o tempistiche. La squadra si prepara alla nuova stagione senza ufficializzazioni riguardanti il cambio di guida tecnica.

È il primo incontro ufficiale della pre season del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Come ogni anno, il patron azzurro ha incontrato i giornalisti, nella cornice di Palazzo Petrucci, per presentare i ritiri estivi che, come da consuetudine, saranno a Dimaro e Castel di Sangro. «Non bisogna dimenticare la grande capacità di Antonio Conte di far fronte a tutti gli incidenti che purtroppo durante una stagione possono capitare e quest'anno sono capitati in maniera molto numerosa. Lui è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito ad Antonio Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, De Laurentiis: «Allegri? Oggi la squadra non ha un nuovo allenatore. E anche se ci fosse, non potremmo annunciarlo»

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Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: ho perso le speranze sul nostro campionato

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