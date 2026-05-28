Allegri-Napoli De Laurentiis ha già l’accordo con l’agente | biennale pronto manca solo la scelta

Da ilnapolista.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha raggiunto un’intesa di massima con l’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, per un contratto di due anni. La trattativa è in fase avanzata, ma manca ancora la scelta ufficiale dell’allenatore. Non sono stati comunicati dettagli sui termini economici o sulle modalità di conferma. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

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Il Napoli ha già un accordo di massima con l’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, per un contratto biennale. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport ed è il primo tassello concreto della trattativa Allegri-Napoli, che però ha ancora un nodo aperto: Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso se l’allenatore del nuovo Napoli sarà Max o Vincenzo Italiano. È il modo di muoversi tipico di De Laurentiis, già visto nelle settimane dell’addio di Conte: blindare l’opzione più costosa fissando i termini economici con l’agente — Branchini è uno dei più rispettati del mercato italiano — prima ancora di aver deciso chi siederà davvero in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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