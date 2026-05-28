Il Napoli ha raggiunto un’intesa di massima con l’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, per un contratto di due anni. La trattativa è in fase avanzata, ma manca ancora la scelta ufficiale dell’allenatore. Non sono stati comunicati dettagli sui termini economici o sulle modalità di conferma. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Il Napoli ha già un accordo di massima con l’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, per un contratto biennale. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport ed è il primo tassello concreto della trattativa Allegri-Napoli, che però ha ancora un nodo aperto: Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso se l’allenatore del nuovo Napoli sarà Max o Vincenzo Italiano. È il modo di muoversi tipico di De Laurentiis, già visto nelle settimane dell’addio di Conte: blindare l’opzione più costosa fissando i termini economici con l’agente — Branchini è uno dei più rispettati del mercato italiano — prima ancora di aver deciso chi siederà davvero in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri-Napoli, De Laurentiis ha già l’accordo con l’agente: biennale pronto, manca solo la scelta

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DE LAURENTIIS A UN BIVO: ALLEGRI o ITALIANO

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