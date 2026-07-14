De Corato ha dichiarato di aver appreso della querela presentata da Hannoun solo tre anni dopo, quando gli è stata notificata la richiesta di archiviazione. La notifica è arrivata recentemente e riguarda un procedimento giudiziario avviato contro di lui. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della querela o sui fatti contestati. La comunicazione ufficiale è stata ricevuta tramite un atto di archiviazione.

"Ho saputo della querela di Hannoun solo dopo tre anni, quando mi è stata notificata la richiesta di archiviazione". Il deputato di FdI Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano, il 6 luglio 2023 era stato querelato dall’architetto e attivista palestinese Mohammad Hannoun (poi arrestato il 27 dicembre 2025 con l’accusa di essere un finanziatore di Hamas e tuttora detenuto) per un comunicato stampa in cui lo definiva "acclarato finanziatore di Hamas". In quel periodo Hannoun era stato invitato alla Camera per una iniziativa della parlamentare del M5s Stefania Ascari, all’epoca membro della commissione Antimafia. Dichiarazioni che secondo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - De Corato querelato da Hannoun: l’ho saputo 3 anni dopo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Hannoun finanziatore di Hamas”. E il pm chiede l’archiviazione per De CoratoA luglio 2023, un deputato di Fratelli d’Italia ha definito un attivista palestinese come “finanziatore di Hamas” e ha accusato la sua associazione...

Milano, Hannoun querela per diffamazione De Corato (FdI): pm chiede archiviareMohammad Hannoun ha presentato una querela per diffamazione contro Riccardo De Corato, senatore di Fratelli d’Italia.

Temi più discussi: De Corato querelato da Hannoun: l’ho saputo 3 anni dopo; Milano, Hannoun querela per diffamazione De Corato (FdI): pm chiede archiviare; Hamas: Lunedì De Corato (FDI) illustrerà i punti della denuncia-querela ricevuta da Hannoun; Hannoun era un finanziatore di Hamas, il Pm chiede l'archiviazione della querela contro Riccardo De Corato.

Hannoun finanziatore di Hamas. E il pm chiede l’archiviazione per De CoratoL’onorevole era stato querelato dall’architetto giordano per le sue dichiarazioni del luglio 2023: Il fatto non sussiste ... msn.com

Milano, Hannoun querela per diffamazione De Corato (FdI): pm chiede archiviare(LaPresse) Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia oggi in carcere a Terni con ... msn.com