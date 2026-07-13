A luglio 2023, un deputato di Fratelli d’Italia ha definito un attivista palestinese come “finanziatore di Hamas” e ha accusato la sua associazione di fingere di aiutare i palestinesi. La procura ha chiesto l’archiviazione dell’indagine e non sono stati presentati altri provvedimenti. La dichiarazione ha suscitato reazioni politiche, ma non sono stati confermati collegamenti diretti tra l’attivista e organizzazioni terroristiche.

Nel luglio 2023, il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, ha rilasciato un comunicato nel quale definiva l'architetto e attivista palestinese Mohammad Hannoun “Acclarato finanziatore di Hamas” e “a capo di una associazione che solo apparentemente si occupa di aiutare i palestinesi”. Per queste parole, però, l’onorevole è stato querelato da Hannoun che è stato arrestato il 27 dicembre 2025 con l'accusa di essere un finanziatore di Hamas e che è tuttora detenuto. Il pm di Roma ha deciso di chiedere l’archiviazione della pratica perché le dichiarazioni di De Corato, a suo avviso, “non hanno contenuto diffamatorio” e quindi “il fatto non sussiste”, come spiega lo stesso parlamentare in un comunicato stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Hannoun finanziatore di Hamas”. E il pm chiede l’archiviazione per De Corato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hamas, Hannoun, Flotilla: l’operazione Domino arriva in Parlamento. FdI chiede chiarezza su fondi e legamiIl Tribunale del riesame di Genova ha avviato un’indagine, denominata “Operazione Domino”, che coinvolge l’organizzazione Hamas e un’attività di...

Caso Pantani, il pm di Trento chiede l’archiviazione per prescrizioneLa procura di Trento ha presentato richiesta di archiviazione per l’indagine sul decesso di Marco Pantani, coinvolgendo tre persone indagate.