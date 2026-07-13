Milano Hannoun querela per diffamazione De Corato FdI | pm chiede archiviare

Mohammad Hannoun ha presentato una querela per diffamazione contro Riccardo De Corato, senatore di Fratelli d’Italia. La denuncia riguarda dichiarazioni fatte a mezzo stampa. La procura ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, è attualmente in carcere a Terni con l’accusa di essere al vertice di una cellula di Hamas.

(LaPresse) Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia oggi in carcere a Terni con l’accusa di essere al vertice di una cellula di Hamas, ha querelato per diffamazione a mezzo stampa il senatore di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato. Lo ha resto noto lo stesso parlamentare nel corso di una conferenza stampa a Milano nello studio del suo legale Pietro Porciani. La denuncia risale al luglio del 2023, dopo che Hannoun era stato invitato alla sala stampa della Camera dalla presidente della commissione antimafia Stefania Ascari, provocando la reazione di De Corato che in un comunicato alle agenzie aveva criticato “le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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