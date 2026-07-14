David via dalla Juventus? Ci pensa l’altro Paris Ultimissime

Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus, secondo le ultime notizie. L’attaccante canadese, arrivato con grandi speranze, ha avuto un Mondiale deludente e il suo futuro in squadra non è certo. La società sta valutando le opzioni, mentre l’interesse di un’altra squadra di Parigi è stato segnalato come possibile alternativa. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, e la situazione resta in fase di valutazione.

sul futuro dell’attaccante canadese che può lasciare Torino. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere lontano da Torino. L’attaccante canadese, arrivato alla Juventus tra grandi aspettative, è reduce da un Mondiale deludente. Nonostante i 3 gol messi a segno in 5 partite, l’incredibile realtà è che tutte le reti sono arrivate contro il modesto Qatar. Nelle restanti quattro sfide, il classe 2000 ha collezionato prestazioni gravemente insufficienti, senza mai trovare la via del gol. Un rendimento che non ha affatto rivalutato il suo cartellino, lasciandolo a tutti gli effetti nella lista degli esuberi della Continassa. Ne scrive Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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