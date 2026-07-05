David il mercato non decolla | la Juventus pensa a tenerlo un altro anno

La Juventus ha messo in vendita l’attaccante canadese, ma finora nessun acquirente ha offerto i 30 milioni di euro richiesti. Nonostante la lista dei cedibili, l’attaccante potrebbe rimanere in rosa anche nella prossima stagione. La trattativa non ha prodotto offerte concrete e il club valuta di tenerlo ancora un anno. La situazione rimane in sospeso, senza sviluppi ufficiali o accordi raggiunti.

Trenta milioni di euro, e nessuno che si faccia avanti per pagarli. È questa la fotografia del mercato attorno a Jonathan David, l’attaccante classe 2000 della nazionale canadese messo sulla lista dei cedibili dalla Juventus e che, a sorpresa, rischia di restare a Torino per la prossima stagione. Non per una scelta tecnica ritrovata in corsa, ma per l’assenza di squadre disposte a soddisfare le richieste economiche del club bianconero, come riportato da Sportal.it. Un Mondiale da dimenticare. Il contesto in cui matura questa possibile permanenza non è dei più favorevoli per il giocatore. David arriva da un Mondiale personalmente deludente,... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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