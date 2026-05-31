Il mercato di gennaio si infiamma intorno a Vlahovic, con il suo trasferimento dalla Juventus all’Inter che sembra sempre più improbabile. Dopo settimane di trattative, il calciatore non ha ancora trovato un accordo con il club bianconero e le possibilità di un trasferimento si riducono. L’Inter, nel frattempo, valuta eventuali sviluppi, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. La situazione resta in evoluzione, con i nerazzurri che attendono novità sul fronte.

Inter News 24 Mercato Inter, Vlahovic appare sempre più lontano dalla Juventus e il club nerazzurro resta alla finestra per lui: i dettagli. Sta per configurarsi ancora un «Vlahovic drama» in quel di Torino, dove dopo un finale di stagione da protagonista, Dusan Vlahovic rischia ancora di dover salutare la Juventus. L’amministratore delegato dei bianconeri «ha lasciato aperto qualche spiraglio, ma sa bene che la situazione non è esattamente delle più facili e accomodanti», si legge sulla Stampa che sull’attaccante serbo non nutre particolari ottimismi. Senza la gloria della Champions pagare gli 8 milioni di euro a stagione chiesti dal giocatore sono troppi e se l’ex Fiorentina non dovesse abbassare l’asticella delle pretese, restare in bianconero diventa praticamente utopico viste le nuove politiche del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Vlahovic sempre più lontano dalla Juventus: il club nerazzurro ci pensa e attende sviluppi. I dettagli

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