Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione e riciclaggio. L’inchiesta riguarda l’ex vice premier albanese, coinvolto in un’indagine più ampia. Tare è stato ascoltato come sospettato e la procura ha sequestrato documenti e computer. L’indagine, ancora in corso, si concentra su presunti trasferimenti di denaro e accordi illeciti legati alla politica e allo sport.

Possibili guai giudiziari in vista per Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, finito sotto inchiesta nel suo paese d’origine, l’Albania. Secondo fonti presso la Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), Tare sarebbe sospettato di presunto “ riciclaggio “, nell’ambito dell’indagine contro l’ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di “ violazioni in gare d’appalto “. Oggi la procura ha fatto sapere di aver iscritto nel registro degli indagati il nome di Tare, in passato anche calciatore e dirigente della Lazio, anche per “ corruzione “. Il presunto collegamento tra Tare e Balluku riguarderebbe una villa sulla costa ionica albanese, in un complesso turistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Igli Tare indagato per corruzione e riciclaggio: l’ex ds del Milan coinvolto nell’inchiesta sull’ex vice premier albanese

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