Ex Milan terremoto in Croazia | arrestato l' ex difensore rossonero Simic
Un ex difensore della nazionale croata e passato anche da Milan e Inter è stato arrestato a Zagabria. La notizia ha scosso il mondo del calcio in Croazia e coinvolge anche l’ambiente milanese. L’arresto è avvenuto martedì mattina e riguarda una vicenda non ancora dettagliata. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle motivazioni dell’arresto o sui possibili sviluppi. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio croato e arriva fino a Milano, toccando sia la sponda nerazzurra che quella rossonera. Nella mattinata di martedì Dario Simi? ex difensore della nazionale croata e ed ex Milan e Inter, è stato arrestato Zagabria. Ex Milan, arrestato Dario Simic. L'operazione è scattata nell'ambito di una maxi inchiesta anticorruzione e condotta dall'USKOK (ufficio per la lotta alla corruzione al crimine organizzato croato) in stretta collaborazione con la polizia. Al momento le autorità mantengono il massimo riserbo e non hanno ancora rilasciato comunicati ufficiali, ma le indiscrezioni trapelate dai media locali non lasciano spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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