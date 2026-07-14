Ex Milan terremoto in Croazia | arrestato l' ex difensore rossonero Simic

Notizia in breve

Un ex difensore della nazionale croata e passato anche da Milan e Inter è stato arrestato a Zagabria. La notizia ha scosso il mondo del calcio in Croazia e coinvolge anche l’ambiente milanese. L’arresto è avvenuto martedì mattina e riguarda una vicenda non ancora dettagliata. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle motivazioni dell’arresto o sui possibili sviluppi. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.