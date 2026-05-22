Marco Rubio ha annunciato a Miami che Cuba ha accettato l’offerta degli Stati Uniti di aiuti umanitari per un totale di 100 milioni di dollari. Prima di partire per la Svezia, dove si terrà la ministeriale della Nato, Rubio ha comunicato questa decisione. La notizia è stata riportata da fonti statunitensi e riguarda il rapporto tra i due paesi nel settore dell’assistenza umanitaria. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento o sui tempi di consegna degli aiuti.

Cuba “ha accettato” l’offerta Usa sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari e lo ha detto Marco Rubio parlando a Miami (Florida) prima di partire per la Svezia per la ministeriale della Nato. Rubio ha spiegato che l’Avana, dopo lunghi negoziati, ha accettato gli aiuti degli USA, aggiungendo tuttavia che non è chiaro se Washington sarà a sua volta nella posizione per dare il via libera alle condizioni poste dalla parte cubana. “Dicono di averla accettata. Vedremo se ciò significhi che l’accordo andrà in porto”, ha precisato. “Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba ma agiranno se c’è una minaccia”, ha aggiunto, sottolineando che il “futuro di Cuba appartiene al suo popolo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cuba “ha accettato” l’offerta statunitense sugli aiuti umanitari da 100 milioni di dollari

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