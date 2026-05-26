I voli dall’Argentina alla Bolivia hanno trasportato armi che sono state mascherate come aiuti umanitari. Le forze di polizia boliviane hanno ricevuto queste forniture, che sono state successivamente sequestrate. Le autorità boliviane hanno sequestrato le consegne sospette, mentre le proteste di piazza contro le politiche di governo continuano nel paese. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle destinazioni finali o sui soggetti coinvolti.

Mentre le strade boliviane sono teatro delle proteste di piazza contro le politiche di stampo neoliberista del presidente Rodrigo Paz, nel Paese andino, appena qualche giorno fa, sono atterrati aerei decollati da basi argentine per portare “aiuti umanitari” alla popolazione, provata da una delle più gravi crisi economiche e politiche degli ultimi decenni. A distanza di alcune ore, il deputato boliviano Rolando Pacheco e l’ex presidente Evo Morales hanno denunciato che i mezzi in realtà trasportavano materiale per reprimere le mobilitazioni. Un’accusa che ha avuto riverberi anche nella stessa Argentina, dove alcuni deputati del blocco peronista Unión por la Patria hanno presentato una richiesta di informazioni al governo Milei. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I voli dall’Argentina alla Bolivia: armi per la polizia spacciate per aiuti umanitari

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