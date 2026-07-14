Dalla prevenzione all' ascolto | la sanità secondo Mariastella Giorlandino

Un rapporto tra prevenzione, innovazione e attenzione alle persone fragili caratterizza il settore sanitario. La ministra ha sottolineato l'importanza di mettere la persona al centro, promuovendo pratiche che anticipano le malattie e migliorano l’ascolto dei pazienti. Si punta a integrare servizi e strumenti innovativi per rafforzare la tutela delle categorie più vulnerabili. Nessuna dichiarazione politica o strategia è stata fornita, solo un richiamo alla priorità dell’individuo nel sistema sanitario.

, dove la persona viene prima della malattia C'è un filo che unisce la prevenzione, l'innovazione sanitaria e l'attenzione verso le persone più fragili. È la convinzione che la medicina non debba limitarsi a curare una patologia, ma debba prendersi cura della persona nella sua interezza. È questa la filosofia che guida da anni Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETS e anima della rete Artemisia Lab, una realtà che ha costruito il proprio sviluppo investendo in poliambulatori diffusi sul territorio, tecnologie diagnostiche e percorsi di prevenzione sempre più accessibili. Una visione maturata anche attraverso esperienze personali particolarmente difficili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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