Dalla prevenzione all' ascolto | la sanità secondo Mariastella Giorlandino dove la persona viene prima della malattia

Da iltempo.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La sanità si concentra sempre più sulla prevenzione e sull’ascolto delle persone, con l’obiettivo di mettere al centro il benessere complessivo. Si punta a superare il semplice trattamento delle malattie, adottando un approccio che considera la persona nella sua interezza, anche le categorie più fragili. Questa visione mira a integrare innovazione e attenzione umana, promuovendo un modello sanitario più vicino alle esigenze individuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è un filo che unisce la prevenzione, l'innovazione sanitaria e l'attenzione verso le persone più fragili. È la convinzione che la medicina non debba limitarsi a curare una patologia, ma debba prendersi cura della persona nella sua interezza. È questa la filosofia che guida da anni Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETS e anima della rete Artemisia Lab, una realtà che ha costruito il proprio sviluppo investendo in poliambulatori diffusi sul territorio, tecnologie diagnostiche e percorsi di prevenzione sempre più accessibili. Una visione maturata anche attraverso esperienze personali particolarmente difficili.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

dalla prevenzione all ascolto la sanit224 secondo mariastella giorlandino dove la persona viene prima della malattia
© Iltempo.it - Dalla prevenzione all'ascolto: la sanità secondo Mariastella Giorlandino, dove la persona viene prima della malattia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Roma il convegno sul tumore del pancreas: Artemisia Lab e la dott.ssa Mariastella Giorlandino in prima linea nella prevenzioneOggi alle 17, nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio a Roma, si svolge il convegno “Tumore del Pancreas: dalla prevenzione alla sorveglianza”.

Artemisia Lab, la sanità che nasce dalla passione: la visione di Mariastella Giorlandino tra eccellenza e attenzione alle personeUn'azienda nel settore sanitario ha avviato un progetto che punta a valorizzare l’assistenza umana e l’eccellenza clinica.

Argomenti più discussi: Violenza sulle donne, la riflessione di Mariastella Giorlandino: La libertà non può avere paura; La tutela delle donne inizia dalla prevenzione | la missione della Fondazione Artemisia ETS.

mariastella giorlandino dalla prevenzione all ascoltoViolenza sulle donne, la riflessione di Mariastella Giorlandino: La libertà non può avere pauraC'è una forma di violenza che non lascia sempre lividi visibili, ma che consuma lentamente la serenità, la libertà e perfino ... iltempo.it

mariastella giorlandino dalla prevenzione all ascoltoLa battaglia immortale della dottoressa Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETSCi sono battaglie che non si esauriscono nel tempo perché nascono da una missione: difendere la salute, promuovere la prevenzione e garantire ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web