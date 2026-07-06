La sanità si concentra sempre più sulla prevenzione e sull’ascolto delle persone, con l’obiettivo di mettere al centro il benessere complessivo. Si punta a superare il semplice trattamento delle malattie, adottando un approccio che considera la persona nella sua interezza, anche le categorie più fragili. Questa visione mira a integrare innovazione e attenzione umana, promuovendo un modello sanitario più vicino alle esigenze individuali.

C'è un filo che unisce la prevenzione, l'innovazione sanitaria e l'attenzione verso le persone più fragili. È la convinzione che la medicina non debba limitarsi a curare una patologia, ma debba prendersi cura della persona nella sua interezza. È questa la filosofia che guida da anni Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETS e anima della rete Artemisia Lab, una realtà che ha costruito il proprio sviluppo investendo in poliambulatori diffusi sul territorio, tecnologie diagnostiche e percorsi di prevenzione sempre più accessibili. Una visione maturata anche attraverso esperienze personali particolarmente difficili.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalla prevenzione all'ascolto: la sanità secondo Mariastella Giorlandino, dove la persona viene prima della malattia

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